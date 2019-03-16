شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. استشهاد 4 مصريين في «هجوم نيوزيلندا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار متابعة موقف المصريين في الهجوم الإرهابي الذي شهدته نيوزيلندا، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير طارق الوسيمي، سفير مصر بنيوزلندا، صباح السبت، والذي أكد أن الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعا مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين، اليوم في الرابعة عصرا بتوقيت نيوزيلندا السادسة صباحا بتوقيت القاهرة في Hagley College بجوار مستشفى كرايستشيرش.

وقال السفير إن «البعثة المصرية هناك واصلت على مدار الساعة التواصل مع الجهات النيوزيلندية المختصة، للتحقق من بلاغات الأشخاص المفقودين بالحادث، وموافاتنا بصورة رسمية عن بيانات الشهداء والمصابين»، مؤكدا أنه لم يتم التأكد بعد من جنسية المصابين، حيث تعمل الجهات النيوزيلندية على الاهتمام أولا بإنقاذ حياتهم.

وأوضح «الوسيمي» أنه «خلال الاجتماع تم إبلاغه أن الضحايا المصريين في الحادث الارهابي بلغ عددهم أربعة، وتم نقل جثامينهم للمستشفى»، مشيرا إلى أنه تم تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا لمساعدتهم، مضيفا أنه من المقرر أن يتم نقل أو دفن الجثامين ابتداءا من الثلاثاء المقبل.

وأكد السفير أن السفارة المصرية تواصلت مع أهالي الضحايا، وتمثلت الأسماء المؤكدة حتى الآن من الشهداء في الآتي:

١- منير سليمان (٦٨ سنه)

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٢- أحمد جمال الدين عبدالفني (٦٨ سنه)

٣- أشرف المرسي

٤- أشرف المصري

كما تواصلت الوزيرة مع سهام زوجة الشهيد أشرف المرسي، ونقلت لها تعازي الدولة المصرية، مؤكدة أنها في تواصل دائم مع الجهات المعنية للمتابعة المباشرة للمستجدات.

من جانبها، طالبت سهام، المصريين بالدعاء لأسر الشهداء بالصبر، لأنها فقدت أيضا من أصدقائها العرب أطفالا وأصدقاء وأخوة في هذا الحادث الإرهابي.

وتقدمت وزيرة الهجرة بأسمى آيات العزاء في شهداء الوطن، داعية الله أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم الأسر الصبر والسلوان في هذا الحادث الإرهابي الخسيس، مؤكدة استمرار التواصل مع أسر الشهداء، ومع السفارة المصرية التي لم تدخر جهدا في الوقوف بجوار أسر الضحايا.