شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يزور الفيوم ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم صباح اليوم السبت، وزير القوى العاملة محمد، سعفان فى مكتبة بديوان عام المحافظة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن زيارة سعفان، للفيوم تأتى فى إطار زياراته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث زار محافظات أسوان وقنا والأقصر، وأسيوط والمنيا، وبنى سويف فضلا عن الإسماعيلية والمنوفية، والفيوم يزورها اليوم.

ومن المقرر أن تتضمن العديد من النشاطات منها، افتتاح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل، فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، بحضور وليد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة وقياداتها بالمحافظة.

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وطلب الوزير من مدير المديرية متابعة نتائج الملتقى خلال الشهور الثلاثة الأولى والتعيينات التى تتم اولا بأول واستمارة 1 تأمينات لمعرفة مدى الفرص التى تم شغلها، وإعادة طرح فرص العمل المتبقية من خلال المديرية .

ومن المقرر أن يعقد الوزير خلال زيارته لمحافظ الفيوم لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة برئاسة أحمد عزوز، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يواجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.

كما سيجرى وزير القوى العاملة بزيارة لإحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة للتعرف عن قرب عن أحوال العمال المالية والاجتماعية، والتعرف من الإدارة على معدلات الإنتاج، ومدى التقدم الذى أحرزته من إنتاج والمشاكل والمعوقات التى تواجهها للعمل على حلها لدفع عجلة الإنتاج للوصول إلى مستوى متميز من النوعية والجودة فى العمل، مما يسهم فى دفع مسيرة التنمية والتطور.