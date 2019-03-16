شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تطلق المنتدى الإلكترونى لحشد الموارد المالية لاتفاقية التنوع البيولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمتها بصفتها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر أمام جمعية الأمم المتحدة للبيئة التى أقيمت فى نيروبى بكينيا، وأطلقت المنتدى الإلكترونى لحشد الموارد المالية والالتزامات لاتفاقية التنوع البيولوجى.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن مصر حققت نجاحاً كبيراً باستضافتها فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ مؤتمر التنوع البيولوجى، والذى شارك فيه أكثر من 7 آلاف مشارك، سواء رؤساء دول ووفود وخبراء وممثلين عن المجتمع المدنى، وتم اتخاذ 75 قرارا وتوصية فى نهاية المؤتمر الذى تسلمت مصر رئاسته حتى 2020.

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وشددت وزيرة البيئة على أهمية التحرك السريع والتنسيق والتعاون الجماعى بين كافة الأطراف لإنقاذ التنوع البيولوجى، كما طالبت بعقد اجتماع وزارى لبحث الخطوات والإجراءات التى يجب اتخاذها للحفاظ على التنوع البيولوجى حتى 2020 بتحديد الأولويات والأهداف، فى إطار خارطة طريق واضحة ومحددة العناصر، وأعلنت إطلاق المنصة الإلكترونية لحشد الموارد المالية والالتزامات لاتفاقية التنوع البيولوجي ليقوم الجميع بأدوارهم والوفاء بالتزاماتهم فى هذا الملف الذى يهم جميع الدول.