مدبولي يفتتح مركز الخدمات اللوجستية بميناء القاهرة الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

يفتتح، اليوم السبت، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مركز الخدمات اللوجستية بميناء القاهرة الجوي، بحضور وزير الطيران الفريق يونس المصري.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح من خلال المركز تقديم الخدمات للمتعاملين فى إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد، بما في ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك.

يبدأ المركز بتقديم الخدمة لمدة أسبوع لعملاء شركة ميناء القاهرة للشحن الجوي، تليها شركة مصر للطيران وشركة إير فرانس ثم الإعلان عن تفعيل الخدمات الأخرى تباعا.

وتفقد أمس كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، الاستعدادات النهائية لبدء العمل بالمركز اللوجيستي المطور بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي والذي من المقرر أن يتم افتتاحه اليوم السبت، فب إطار الجهود التب تقوم بها المصلحة لدعم التجارة الإلكترونية بمصر، والحرص والسعي المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية.​