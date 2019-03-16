برلماني ناعيًا ضحايا نيوزيلندا: هجوم يتنافى مع كل الشرائع السماوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
نعى النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، شهداء الغدر والخيانة الذين لقوا مصرعهم جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أمس، وراح ضحيته ٤٩ شخصا وأصيب العشرات من المصلين.
وأدان رضوان، في بيان الْيَوْمَ، الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه يتنافى مع كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.
وتوجه رضوان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا أن يلهم الله أهلهم الصبر والسلوان، مطالبا المجتمع الدولي بالتكاتف لدحر الإرهاب بكل صوره وألا يقتصر فقط على بيانات شجب وإدانة.
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