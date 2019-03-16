البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت، القداس الإلهي من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة وشعب الكنيسة.
يأتي القداس الإلهي اليوم إحياء لتذكار قديسي الكنيسة الذين رحلوا، ومنهم قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك ال116 من تاريخ من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقداسة البابا شنوده الثالث البطريرك ال117، والقمص فلتأؤس السرياني، والقمص بيشوى كامل والقمص ميخائيل إبراهيم.
يشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستحتفل يوم الأربعاء المقبل بعيد الأم.
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