أخبار مصر | مجلس الوزراء ينشر إنفوجرافيك حول رؤية الحكومة لتحسين وضع المرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء ينشر إنفوجرافيك حول رؤية الحكومة لتحسين وضع المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم، إنفوجرافيك، حول يوم المرأة المصري، والذي يوفق اليوم ١٦ مارس، تحت عنوان "١٠٠ عام على كفاح المرأة المصرية منذ ١٩١٩ حتى ٢٠١٩.. المرأة المصرية أصل الحكاية".

وأشار الإنفوجرافيك، إلى حقائق مهمة عن المرأة المصرية المعيلة، موضحا أن ٨٧.٩٪؜ من السيدات المعيلات أرامل، ويقع أكثر من نصفهن في الفئة العمرية ٣٠- ٦٠ سنة ، و٥٥.٨٪؜ من الأسر التي تعولها امرأة لديها دخل مصادر أخرى غير العمل مثل معاش تقاعد.

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وأوضح الإنفوجرافيك، أن ٥٨.٣ من السيدات المعيلات أمّيات، مشيرًا إلى أن معاش التقاعد التأميني هو أكثر مصادر الدخل الأخرى للأسر التي تعولها امرأة وذلك بنسبة ٧١.٩.

وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه المرأة المعيلة في مصر، التعليم وفرص العمل والدخل والصحة والخدمات الأساسية.

ولفت إلى أن رؤية الحكومة لتحسين وضع المرأة المصرية منها تفعيل مبادرات ومشروعات الأسر المنتجة وذلك من خلال مركز إعداد الأسر المنتجة، وتوفير ما يقرب من ٨٠ ألف فرصة عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الريفية.