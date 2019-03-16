أخبار مصر | رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يصل إلى أسوان للمشاركة في ملتقى الشباب العربي والإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يصل إلى أسوان للمشاركة في ملتقى الشباب العربي والإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد موسي فكي، إلى مطار أسوان الدولي، صباح اليوم السبت، ورئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى الجامعة العربية، السفير عبد الحميد بوزاهر.

الرئيسان وصلا قادمين من مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد من الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى، للمشاركة في ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي تبدأ فعالياته، مساء اليوم السبت، بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، الذي ينعقد على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ، والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.