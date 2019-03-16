انت الان تتابع أنصار ضياء رشوان يحتفلون بفوزه نقيبا للصحفيين (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتخابات الصحفيين

احتفل أنصار الكاتب الصحفي ضياء رشوان بحسمه مقعد نقيب الصحفيين، وذلك بعد إعلان النتيجة رسميا، مساء اليوم. وحسم رشوان منصب نقابة الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، التي عقدت الجمعة 15 مارس، بعد فرز نتائج 30 لجنة، أظهرت حصول رشوان على 2810 أصوات من إجمالي 4588 مقابل 1585 صوتا لمنافسه الأقرب رفعت رشاد. وحصل أحمد الشامي، على 13 صوتا، وإسكندر أحمد حصل على 6 أصوات، والسيد الإسكندراني حصل على 45، وسعيد فرج وحصل على 7 أصوات، وسمية العجوز وحصل على 61صوتا.

وحصل طلعت هاشم على 6 أصوات، ورضوان عاصم رشوان، حصل على 17 صوتا، وعبدالنبى عبدالستار حصل على 25 صوتا، كما حصل رفعت رشاد على 1556 صوتا، ومحمد المغربي على 6 أصوات. وأغلقت اللجان الانتخابية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، أبوابها بعد انتهاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي، التى أجريت على منصب