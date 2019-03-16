انت الان تتابع مؤشرات أولية: تقدم ميري وشبانة بانتخابات الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتخابات الصحفيين

أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة الصحفيين تقدم كل من خالد ميري ومحمد شبانة على مقاعد فوق السن، بينما يتقدم في سباق الأصوات على مقاعد تحت السن كل من محمود كامل ودعاء النجار. وجاءت النتائج بحصول خالد ميرى على 69 صوتا، وحصول محمد شبانة على 68، ومحمد بهاء مباشر على 40 صوتا، ومحمد يحيى يوسف على 46 صوتا، ومحمود كامل على 36، وهشام يونس على 26، ويوسف أيوب على 24 صوتا، وحاتم زكريا على 13، بينما حصلت دعاء النجار على 36 صوتا، وإيمان عوف على 9 أصوات، ومحمد ربيع على 27 صوتا.

كما حصل خالد البلشى على صوت 18، وحماد الرمحى على 37 صوتا، وهيثم النويهى على 27، ومحمد يوسف على 29 صوتا، ومحمد السيد حسانين على صوتين، وحنان فكرى 24 صوتا، وحازم حسنى 5 أصوات، وتامر هنداوى 21 صوتا. وسجلت النقابة الفرعية بالإسكندرية 115 عضوا وتوافد عدد كبير على النقابة الفرعية الإسكندرية بعد اكتمال النصاب