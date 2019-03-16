رشوان يوجه أول رسالة للصحفيين بعد فوزه بمقعد النقيب

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فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد، إنه نيابة عن كل الزملاء المحترمين ممن تقدموا بالترشح، يتقدمون بالشكر على الحضور الكثيف غير المسبوق بالانتخابات، ووجه الشكر لمن تقدموا بمنصب النقيب، ولم يوفقوا. وأضاف في أول كلمة له بعد إعلان فوزه نقيبًا للصحفيين، أن نقابة الصحفيين العريقة لن ولم يكن لها مكان إلا بعموميتها، وهي ليست مجرد مبنى، ولكنه حياة ومهنة وحب. وتابع: "المشهد الذي نراه، نتمنى أن نراه في كل مناسبة، إن هذه المرحلة خطيرة على المهنة والمؤسسات والصحافة والنقابة، وعليكم فلا تتركونا".
وأشار إلى أنه "من هذه اللحظة، وبعد أن يتم إعلان نتيجة مجلس النقابة، أتمنى أن تراقبونا لا تتركونا، وتدعمونا وتكونوا معنا". وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد النقيب، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، بعدد أصوات 2810
وأشار إلى أنه "من هذه اللحظة، وبعد أن يتم إعلان نتيجة مجلس النقابة، أتمنى أن تراقبونا لا تتركونا، وتدعمونا وتكونوا معنا".
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد النقيب، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، بعدد أصوات 2810 أصوات، ورفعت رشاد منافسه الأول حصل على 1556 صوتا.
وبلغ إجمالي الحضو 4588 عضوا، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 235 صوتا، و4823 صوتا صحيحا.
وعقدت نقابة الصحفيين، اليوم، انتخابات التجديد النصفي، لاختيار نقيب جديد ونصف أعضاء مجلس النقابة.
وكانت انتهت اللجنة من فرز صناديق الاقتراع الخاصة بمقعد النقيب.
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