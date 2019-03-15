بالأسماء.. 4 مصريين بين المفقودين في هجوم نيوزيلندا

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حادث نيوزيلندا
نشر الصليب الأحمر في نيوزيلندا، الجمعة، قائمة بأسماء المفقودين في حادث كرايستشيرش الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وبحسب موقع منظمة الصليب الأحمر النيوزيلندي فإن 4 مصريين بين المفقودين في الحادث، وهم "أحمد جمال محمد" يبلغ 68 عاما، و"أشرف مرسي" و"إبراهيم سيد محمد" البالغان 44 عاما، و"أسامة أبو كويك" البالغ 37 عاما. وتضمنت القائمة أسماء المفقودين من جنسيات أخرى منها السعودية وسوريا والكويت وباكستان والهند والأردن وفلسطين.
وشن إرهابي يميني متطرف هجوما بسلاح ناري على مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا خلال أداء شعائر صلاة الجمعة اليوم، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة آخرين، حيث قام برينتون تارانت منفذ الهجوم ببث فيديو مباشر خلال اقتحامه المسجد، وإطلاق النيران من بندقيته على المصلين. ومن جانبها قالت الشرطة النيوزيلندية،
وشن إرهابي يميني متطرف هجوما بسلاح ناري على مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا خلال أداء شعائر صلاة الجمعة اليوم، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة آخرين، حيث قام برينتون تارانت منفذ الهجوم ببث فيديو مباشر خلال اقتحامه المسجد، وإطلاق النيران من بندقيته على المصلين.
ومن جانبها قالت الشرطة النيوزيلندية، إنها ألقت القبض على أربعة متهمين، وأبطلت مفعول عبوتين ناسفتين في محيط الحادث، وطالبت مساجد المدينة بإغلاق أبوابها، وحثت المواطنين على البقاء في منازلهم لحين تأمين المدينة.
وبداية الهجوم كان في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي لنيوزيلندا دخل رجل يرتدي ملابس سوداء مسجد النور الموجود في "هاجلي بارك" بوسط مدينة "كرايست تشيرش" وفقا لأحد شهود العيان.
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