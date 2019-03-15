انت الان تتابع بالأسماء.. 4 مصريين بين المفقودين في هجوم نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حادث نيوزيلندا

نشر الصليب الأحمر في نيوزيلندا، الجمعة، قائمة بأسماء المفقودين في حادث كرايستشيرش الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وبحسب موقع منظمة الصليب الأحمر النيوزيلندي فإن 4 مصريين بين المفقودين في الحادث، وهم "أحمد جمال محمد" يبلغ 68 عاما، و"أشرف مرسي" و"إبراهيم سيد محمد" البالغان 44 عاما، و"أسامة أبو كويك" البالغ 37 عاما. وتضمنت القائمة أسماء المفقودين من جنسيات أخرى منها السعودية وسوريا والكويت وباكستان والهند والأردن وفلسطين.

وشن إرهابي يميني متطرف هجوما بسلاح ناري على مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا خلال أداء شعائر صلاة الجمعة اليوم، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة آخرين، حيث قام برينتون تارانت منفذ الهجوم ببث فيديو مباشر خلال اقتحامه المسجد، وإطلاق النيران من بندقيته على المصلين. ومن جانبها قالت الشرطة النيوزيلندية،

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