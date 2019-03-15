انت الان تتابع غلق اللجان بعد انتهاء التصويت بانتخابات «الصحفيين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انتخابات نقابة الصحفيين
أغلقت اللجان الانتخابية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، أبوابها بعد انتهاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي، التى أجريت على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلسه، في تمام الثامنة من مساء اليوم. وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبدالرحيم، أعلنت بدء التصويت في الساعة الرابعة عصرا، عقب اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، بنسبة 25% +1. وبحسب ما حددت اللجنة، فإن التصويت في الانتخابات يتم في ورقتين لكتابة أسماء المرشحين، واحدة خاصة بالنقيب والثانية بأعضاء المجلس، على أن يجوز اختيار الأعضاء من فوق أو تحت السن.
وأشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب فى الورقة.وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين أعلنت اكتمال النصاب القانوني لانتخابات نقابة الصحفيين في تمام الساعة الثانية ظهرا بحضور 2186 عضوا من
وأشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب فى الورقة.
وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين أعلنت اكتمال النصاب القانوني لانتخابات نقابة الصحفيين في تمام الساعة الثانية ظهرا بحضور 2186 عضوا من الجمعية العمومية وبدأ انعقاد الجمعية التي شهدت إجراء العديد من التغيرات المهمة على اللائحة الداخلية للنقابة واتخاذ عدد من القرارات المهمة.
جاء هذا بعدما قررت اللجنة مد فترة التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، كان أولها من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الواحدة ظهرا؛ ثم من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا من أجل اعطاء مزيد من الوقت لأعضاء الجمعية العمومية في التسجيل واكتمال النصاب القانوني لها.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق اللجان بعد انتهاء التصويت بانتخابات «الصحفيين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.