‏غلق اللجان بعد انتهاء التصويت بانتخابات «الصحفيين»

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انتخابات نقابة الصحفيين

أغلقت اللجان الانتخابية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، أبوابها بعد انتهاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي، التى أجريت على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلسه، في تمام الثامنة من مساء اليوم. وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبدالرحيم، أعلنت بدء التصويت في الساعة الرابعة عصرا، عقب اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، بنسبة 25% +1. وبحسب ما حددت اللجنة، فإن التصويت في الانتخابات يتم في ورقتين لكتابة أسماء المرشحين، واحدة خاصة بالنقيب والثانية بأعضاء المجلس، على أن يجوز اختيار الأعضاء من فوق أو تحت السن.

وأشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب فى الورقة.‏وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين أعلنت اكتمال النصاب القانوني لانتخابات نقابة الصحفيين في تمام الساعة الثانية ظهرا بحضور 2186 عضوا من

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