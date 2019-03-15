إغلاق باب التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين

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انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين غلق باب التصويت في تمام الساعة الثامنة مساء وبدأت عملية الفرز، وكان التصويت بدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية واكتمال النصاب القانوني لها. وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين أعلنت اكتمال النصاب القانوني لانتخابات نقابة الصحفيين في تمام الساعة الثانية ظهرا بحضور 2186 عضوا من الجمعية العمومية وبدأ انعقاد الجمعية التي شهدت إجراء العديد من التغيرات المهمة على اللائحة الداخلية للنقابة واتخاذ عدد من القرارات المهمة.

جاء هذا بعدما قررت اللجنة مد فترة التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، كان أولها من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الواحدة ظهرا؛ ثم من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا من أجل اعطاء مزيد من الوقت لأعضاء الجمعية العمومية في التسجيل واكتمال النصاب القانوني لها. وكان