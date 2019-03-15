شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان لأعضاء الجمعية العمومية عقب إعلان فوزه: أتمنى وقوفكم بجوارنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، فوز ضياء رشوان، بمنصب نقيب الصحفيين، بحصوله على ٢٨١٠ أصوات، بينما حصل منافسه الأقوى رفعت رشاد على ١٥٤٥ صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 235 صوتًا.

وأوضح رئيس اللجنة أن إجمالي الحضور بلغ ٤٥٨٨ عضوًا بالجمعية ممن لهم حق التصويت في الانتخابات.

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وعقب إعلان النتيجة، وجه ضياء رشوان رسالة لأعضاء الجمعية العمومية، قائلا: «زملائي أعضاء الجمعية العمومية أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذا الحضور غير المسبوق في أي انتخابات».

وأضاف: «أشكر الزملاء المرشحين على منصب النقيب، والذين لم يوفقوا وأرجو التصفيق لهم وعلى رأسهم الزميل رفعت رشاد، إن هذا المبنى هو كياننا الكبير، ونتمنى أن نرى هذا المشهد في كل انتخابات، هذه المرحلة خطيرة ومفصلية في تاريخ المهنة، وبعد إعلان نتيجة مجلس النقابة نتمنى أن تراقبونا وتقفوا بجوارنا».

واختتم تصريحاته بالقول: «عاشت وحدة الصحفيين.. عاشت مصر للصحفيين».