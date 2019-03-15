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ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

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مينا غالي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، فوز ضياء رشوان، بمنصب نقيب الصحفيين، بحصوله على ٢٨١٠ أصوات، بينما حصل منافسه الأقوى رفعت رشاد على 1585 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 235 صوتًا.

وأوضح رئيس اللجنة أن إجمالي الحضور بلغ ٤٥٨٨ عضوًا بالجمعية ممن لهم حق التصويت في الانتخابات.

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