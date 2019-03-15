شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مرشحًا بينهم 9 سيدات يتنافسون على رئاسة 3 جامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس لجنة اختيار رؤساء الجامعات الجدد، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم غلق باب الترشح لرئاسة ٣ جامعات هي الزقازيق والفيوم وعين شمس على أن يتم تلقي الطعون على مدار يومي السبت والأحد.

وأوضح «الكردي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه بلغ عدد المرشحين بعد غلق الباب 42 مرشحا بينهم ٩ سيدات حيث ترشح لرئاسة جامعة الفيوم ١٩ مرشحا والزقازيق ١٤ مرشحا وعين شمس ٩ مرشحين .

واشار رئيس لجنة اختيار رؤساء الجامعات الجدد إلى ان سيتم تلقي الطعون على المرشحين يومي السبت والاحد والبت في الطعون المقدمة واعلان القائمة النهائية ١٨ مارس على ان يتم عقد المقابلات الشخصية للمرشحين بدءا من يوم ٢٦ مارس لجامعة الفيوم و٢٧ لجامعة الزقازيق و٢٨ لجامعة عين شمس.

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وأوضح «الكردى» أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح لرئاسة جامعة جنوب الوادى بدءا من اليوم السبت وحتي ٢١ من نفس الشهر، وأشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كل من الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق والدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان الاسبق والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى الاسبق بالاضافة إلى 3 أساتذة يتم ترشيحهم من مجلس كل جامعة يتقرر قتح باب الترشح لرئاستها ويتم تغييرهم حسب كل جامعة.

ولفت إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة جامعة كفر الشيخ عقب انتهاء مجلسها من ترشيح الاساتذة الثلاثة حيث سيتم اجراء الجدول الخاصة بمراحل الاختبار.

وقال رئيس جامعة الاسكندرية أنه من المتبع في اختيار رؤساء الجامعات الجدد فانه سيتم عقب المرحلة النهائية وهى اجراء المقابلات الشخصية تصفية المرشحين لـ3 فقط لرئاسة كل جامعة على ان يتم عرض الاسماء على وزير التعليم العالى والبحث العلمى لاختيار احدهم ليصدر به قرار جمهورى من رئيس الجمهورية.

كان المجلس الأعلى للجامعات، وافق على اختيار الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيسا للجنة اختيار رؤساء الجامعات الجدد، وتضم اللجنة 7 أعضاء، يجري اختيار 4 من قِبل المجلس الأعلى للجامعات، و3 من كل جامعة يُفتح باب الترشح بها.