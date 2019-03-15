شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يحصد أكثر من 2560 صوتًا مقابل 1460 لرفعت رشاد في انتخابات الصحفيين (مؤشرات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت المؤشرات النهائية حصول الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، على 2560 صوتًا، مقابل حصول منافسه الأقوى رفعت رشاد على 1460 صوتا، بعد عملية الفرز الجارية الآن منذ غلق باب التصويت في الثامنة مساء الجمعة، فيما تستعد اللجنة المشرفة للإعلان الرسمي عن نتيجة الانتخابات، فور ورود النتائج الخاصة بالنقابة الفرعية في الإسكندرية.

وحصل «رشوان» في اللجنة رقم 27 على 70 صوتًا، مقابل حصول منافسه رفعت رشاد على 30 صوتا، وفي اللجنة 12 حصل رشوان على 92 صوتا، مقابل 42 لرفعت رشاد، خلال انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

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وفي اللجنة 22 حصل رشوان على 96 مقابل 60 لرشاد، في حين تقدم رشوان في اللجنة 15 بـ88 صوتًا، كما حصل في اللجنة 14 على 99 صوتا، مقابل 54 لرفعت رشاد، وفي اللجنة 15 حصل رشوان على 88 صوتا، مقابل 66 لمنافسه رفعت رشاد.

كما تقدم ضياء رشوان في اللجنة 23 بإجمالي 102 صوت، مقابل 52 لرفعت رشاد، وفي اللجنة 26 حصل رشوان على 54 صوتا، مقابل 25 لرفعت رشاد.

وفي لجنة ٢٩ حصد ضياء ٥٥ صوتا، بينما حصد رفعت ٥٢ صوتًا، وفي لجنة ١٩ حصل ضياء رشوان على ٩٩ صوتا، وحصل رفعت رشاد على ٦٠، وفي اللجنة ٣٠ حصد ضياء رشوان ١١٢ صوتا، بينما حصل منافسه الأقوى على ٥٦ صوتًا.