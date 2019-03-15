شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلاموفوبيا» يندد بتصريحات سيناتور أسترالي تحمّل المسلمين مسؤولية هجوم نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ندد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بالتصريحات العنصرية المتطرفة التي أطلقها السيناتور الأسترالي، فرايزر مانينغ، على خلفية العمل الإرهابي الخسيس الذي استهدف المصلين بمسجدين بنيوزيلاندا، والتي حمل فيها المسلمين مسؤولية الحادث متهمًا الإسلام بأنه دين عنف ويحرض على قتل غير المؤمنين به.

وقال المرصد في بيان، الجمعة، إن هذه التصريحات تمثل تحريضًا صريحًا على العنف ضد المسلمين ينبغي أن يقع قائلها تحت طائلة القانون حتى لا تنزلق المجتمعات إلى دوامات العنف والعنف المضاد، داعيًا في الوقت نفسه إلى تجريم خطاب الكراهية والتحريض على العنف من كافة الاتجاهات حفاظًا على السلم والأمن المجتمعي والدولي.

كما أشاد المرصد بمواقف كل من رئيسة وزراء نيوزيلندا «جاسيندا أرديرن» ورئيس الوزراء الأسترالي «سكوت موريسون»، على مواقفهما الشجاعة والقوية في رفض العمل الإرهابي والتنديد بخطاب الكراهية، حيث اعتبرت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية أن هذا اليوم هو أحد أسود أيام بلادها في تاريخها، ومؤكدة أن نيوزيلاندا هي بيت للمهاجرين، فيما انتقد رئيس الوزراء الأسترالي «سكوت موريسون» التصريحات العنصرية للسيناتور الأسترالي فرايزر مانينغ ضد المسلمين واصفًا إياها «بالأمر المقرف».