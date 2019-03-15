وزير الأوقاف: مصر تحقق ريادة فى بناء التواصل الإنسانى كركيزة للسلام العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من مدينة أسوان حيث تتوافد صفوة الشباب العربي والأفريقي للمشاركة في منتدى الشباب العربي الأفريقي أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أن مصر تحقق الريادة في بناء جسور التواصل الإنساني من القمة العربية الأوربية إلى منتدى الشباب العربي الأفريقي إلى منتدى شباب العالم، مؤمنة بأن التواصل والحوار هما الركيزة الأساسية لتحقيق السلام العالمى.
وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، أن مصر تعمل وتؤمن بإقرار سبل الحوار بديلا للاحتراب والاصتطدام ، فقد أرسى ديننا الحنيف أسس العيش الإنساني المشترك ، واحترام آدمية الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه.
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