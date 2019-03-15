في أول تصريح بعد فوزه.. ضياء رشوان: راقبونا واقفوا بجوارنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الجديد، الشكر لجميع الأعضاء الذين شاركوا في انتخابات التجديد النصفي، اليوم الجمعة.

وقال رشوان، في أول كلمة له بعد الفوز: "زملائي أعضاء الجمعية العمومية أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذا الحضور غير المسبوق في أي انتخابات".

وأضاف رشوان: "أشكر الزملاء المرشحين على منصب النقيب، والذين لم يوفقوا وأرجو التصفيق لهم، وعلى رأسهم الزميل رفعت رشاد"، متابعًا: "هذا المبنى هو كياننا الكبير، ونتمنى أن نرى هذا المشهد في كل انتخابات".

واستطرد نقيب الصحفيين الجديد: "هذه المرحلة خطيرة ومفصلية في تاريخ المهنة، بعد إعلان نتيجة مجلس النقابة نتمنى أن تراقبونا وتقفون بجوارنا، عاشت وحدة الصحفيين.. عاشت مصر للصحفيين".

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أعلن المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بحصوله على ٢٨١٠ صوتًا، مقابل ١٥٤٥ صوتًا لمنافسه رفعت رشاد.

وقال رئيس اللجنة، إن إجمالي الحضور في الانتخابات كان ٤٥٨٨ صوتًا، فيما كانت الأصوات الباطلة "٢٣٥".

وبدأت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، في فرز الأصوات، مساء الجمعة، بعد إغلاق التوصيت في الثامنة مساءً.

وشهد التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، زحامًا شديدًا أمام اللجان الانتخابية لاختيار النقيب رقم 22 خلفا للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهيه مدته، وستة أعضاء جدد، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبد الرحيم، قد أعلنت اكتمال النصاب القانوني، بتسجيل 2175 عضو من الأعضاء المشتغلين فى كشوف الجمعية، ويأتى اكتمال النصاب بعد أن مدت اللجنة الفترة اللازمة لتسجيل الأسماء مرتان لعدم اكتمال النصاب القانوني.