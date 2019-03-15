رسميًا.. ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بحصوله على 2810 صوتًا، مقابل 1585 صوتًا لمنافسه رفعت رشاد.

وقال رئيس اللجنة إن إجمالي الحضور في الانتخابات كان ٤٥٨٨ صوتًا، فيما كانت الأصوات الباطلة "٢٣٥".

Advertisements

وبدأت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، في فرز الأصوات، مساء الجمعة، بعد إغلاق التوصيت في الثامنة مساءً.

وشهد التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، زحامًا شديدًا أمام اللجان الانتخابية لاختيار النقيب رقم 22 خلفا للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهيه مدته، وستة أعضاء جدد، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبد الرحيم، قد أعلنت اكتمال النصاب القانوني، بتسجيل 2175 عضو من الأعضاء المشتغلين فى كشوف الجمعية، ويأتى اكتمال النصاب بعد أن مدت اللجنة الفترة اللازمة لتسجيل الأسماء مرتان لعدم اكتمال النصاب القانوني.