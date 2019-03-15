وصول الوفود الإفريقية والعربية المشاركة في ملتقي الشباب بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تنطلق غدًا السبت 16 مارس 2019، أولى فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام في الفترة من (16-18 مارس2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت مدينة أسوان، وصول الوفود المشاركة بالملتقى من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية، حيث يشارك في الملتقي أكثر من 1500 شاب إفريقي وعربي لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية.

كما يحظى ملتقى الشباب العربي والإفريقي بحضور مكثف لوسائل الإعلام الدولية، وبخاصة الإفريقية والعربية لكونه الحدث الأهم الذي يجمع بين المنطقتين الإفريقية والعربية.

ويعد الملتقى أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms)، والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظراءه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فاعليات على مدار العام.

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كما أنه يأتي تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ؛ والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.

تدور أجندة الملتقى ٢٠١٩ حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام. كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالاً بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.