"نتائج شبه نهائية": ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين بـ٢٥٦٠ صوتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أظهرت النتائج شبه النهائية لفرز جميع لجان انتخابات نقابة الصحفيين، مساء الجمعة، فوز المرشح ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين.

وحصل "رشوان" في فرز جميع اللجان على ٢٥٦٠ صوتًا، في مقابل ١٤٦٠ صوتًا لمنافسه رفعت رشاد.

وبدأت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، في فرز الأصوات، مساء الجمعة، بعد إغلاق التوصيت في الثامنة مساءً.

وشهد التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، زحامًا شديدًا أمام اللجان الانتخابية لاختيار النقيب رقم 22 خلفا للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهيه مدته، وستة أعضاء جدد، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبد الرحيم، قد أعلنت اكتمال النصاب القانوني، بتسجيل 2175 عضو من الأعضاء المشتغلين فى كشوف الجمعية، ويأتى اكتمال النصاب بعد أن مدت اللجنة الفترة اللازمة لتسجيل الأسماء مرتان لعدم اكتمال النصاب

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وأظهر فرز اللجنة رقم "27" حصول ضياء رشوان على 70 صوتًا في مقابل 30 صوتًا لمنافسه رفعت رشاد، بينما حصل "رشوان" في اللجنة "22" على 96 صوتًا، مقابل 60 صوتًا لـ"رشاد".

وفي لجنة "١٥" حصل ضياء رشوان على "٨٨"، ولجنة "١٢" حصل رشوان على "٩٢"، بينما حصل "رشاد"، على "٤٨".

وبالنسبة للجنة "14" حصل ضياء رشوان على "٩٩" صوتًا مقابل "٥٤" رفعت رشاد، وفي لجنة "١٥"، حصل رشوان على "٨٨" مقابل "٦٦" لرشاد، وفي لجنة "٢٣" حصل رشوان على "١٠٢" صوتًا، مقابل "٥٥" لمنافسه، وفي لجنة "٢٦" حصل ضياء رشوان على "٥٤" صوتًا، مقابل "٢٥" صوتًا لرفعت.

وفي لجنة "29" حصل ضياء رشوان على "55" صوتًا مقابل "52" رفعت رشاد، وفي لجنة "19" حصل ضياء على "99" صوتًا، مقابل 60 صوتًا لرفعت رشاد، أما لجنة "٣٠"، فقد حصل فيها رشوان على "١١2"، مقابل "٥٦" لرفعت رشاد.