الكنيسة الكاثوليكية: هجوم مسجدي نيوزيلندا عمل إجرامي غاشم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

نعت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف مسجدين بدولة نيوزيلندا، صباح اليوم الجمعة، وأدى إلى مقتل نحو ٤٩ شخصا وإصابة ٱخرين.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان، إنها تنعي بخالص الألم والرجاء في الحياة الأبدية ضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين صباح اليوم الجمعة في مدينة "كرايست تشيرش" بجنوب نيوزيلاندا.

وأدانت الكنيسة الكاثوليكية بمصر هذا العمل الإجرامي، معربة عن العزاء لأهالي الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.