"عائلة محترمة جدا".. خادمة وشقيقاها يقتلون عجوزا كويتيا لسرقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة غموض العثور على جثة عجوز كويتي الجنسية داخل شقته بالعجوزة، وتبين وجود شبهة جنائية.

تحريات العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع الوسط توصلت إلى أن خادمة تعمل لدى الضحية استعانت بشقيقيها و3 آخرين لتنفيذ خطتها باقتحام الشقة وسرقتها دون قتل مالكها.

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جهود المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة أشارت إلى أن الجناة كتموا أنفاس الضحية خوفا من افتضاح أمرهم، واستولوا على مبلغ مالي (30 دينار كويتي - 500 دولار) وهاتف محمول، وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأموريات قادها الرائد أحمد عادل معاون مباحث العجوزة من ضبط المتهمين وإعادة المسروقات.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.