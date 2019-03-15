أخبار مصر | بفارق الأصوات.. ضياء رشوان يحتفل بفوزه نقيبًا للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفارق الأصوات.. ضياء رشوان يحتفل بفوزه نقيبًا للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، مع مؤيديه، بفوزه نقيبًا للصحفيين، أمام مقر النقابة، الآن، وذلك بعد فارق الأصوات الذي اوضحته المؤشرات الأولية، مع منافسه الأول رفعت رشاد.

وكانت أوضحت المؤشرات الأولية لفرز صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين بـ2697 صوت، مقابل 1360 لمنافسه رفعت رشاد.

وكانت انتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، من فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالنقيب، وأوضحت المؤشرات الأولية تقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.