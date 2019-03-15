أخبار مصر | بعد المؤشرات الأولية.. ضياء رشوان: وما توفيقي إلا بالله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد المؤشرات الأولية.. ضياء رشوان: وما توفيقي إلا بالله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستشهد "رشوان" بآية من القرآن الكريم، قائلًا:"إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ".

وأضاف: "خالص الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين".

وكانت أوضحت المؤشرات الأولية لفرز صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين بـ2697 صوت، مقابل 1360 لمنافسه رفعت رشاد.

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وكانت انتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، من فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالنقيب، وأوضحت المؤشرات الأولية تقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.