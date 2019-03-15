أخبار مصر | وزير الأوقاف: هجوم نيوزيلندا أكبر دليل على الشذوذ الفكري للإرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: هجوم نيوزيلندا أكبر دليل على الشذوذ الفكري للإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين الآمنين بمسجدين من مساجد نيوزيلندا اليوم الجمعة ١٥ مارس ٢٠١٩م، لأكبر دليل على الشذوذ والانحراف الفكري للإرهابيين وعناصر الشر والضلال.

وأضاف الوزير في بيان صحفي: كما يعد دليلا قاطعا على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن محاولات ربط الإرهاب بالإسلام ظلم عظيم وجناية على الإسلام والمسلمين، ولا يريد عاقل واحد أن يدخل العالم في صراع الاستهداف والاستهداف المضاد وتغذية عناصر العنف والكراهية ، فقد آن الأوان لمواجهة حقيقية وجادة للإرهاب ومن يصنعه ومن يدعمه ومن يموله ومن يحميه ويحمي الجماعات الإرهابية ويحتضن أبواقها الإعلامية التي تدعو ليل نهار إلى الفساد والإفساد واستهداف وترويع الآمنين، قبل فوات الأوان وتفاقم الموجات الإرهابية التي تشكل خطرا داهما على أمن وسلام البشرية جمعاء.