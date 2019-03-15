أخبار مصر | عاجل.. مؤشرات أولية: ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين بـ2697 صوت

وكانت انتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، من فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالنقيب، وأوضحت المؤشرات الأولية تقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.