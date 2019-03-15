أخبار مصر | اقتحام فرز الأصوات بانتخابات نقابة الصحفيين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتحام فرز الأصوات بانتخابات نقابة الصحفيين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، منذ قليل، قاعة فرز صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي للنقابة؛ وذلك في محاولات لحضور الفرز، باعتباره حق أصيل من حقوق أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وفقًا لقانونها.

وسادت حالة من سوء التنظيم بالقاعة، مما دفع اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبدالرحيم، بالتهديد بنقل صناديق الاقتراع لقاعة أخرى.

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز.

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وكانت انتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، من فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالنقيب، وأوضحت المؤشرات الأولية تقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.