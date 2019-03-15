أخبار مصر | عاجل.. مؤشرات أولية بتقدم ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

أوضحت المؤشرات الأولية لفرز 13 لجنة من 30 لجنة بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، بتقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان على مقعد النقيب.

وجاءت نتائج اللجان كالتالي

(لجنة 22)

ضياء رشوان:96 صوت

رفعت رشاد: 60 صوت

(لجنة 25)

ضياء رشوان: 70 صوت

رفعت رشاد: 25 صوت

(لجنة 27)

ضياء رشوان: 70 صوت

رفعت رشاد: 25 صوت

(لجنة 13)

ضياء رشوان: 77 صوت

رفعت رشاد: 52 صوت

(لجنة 2)

ضياء رشوان: 107 صوت

رفعت رشاد: 52 صوت

(لجنة 26)

ضياء رشوان: 50 صوت

رفعت رشاد: 25 صوت

(لجنة 24)

ضياء رشوان: 83 صوت

رفعت رشاد: 59 صوت

لجنة (10)

ضياء رشوان: 88 صوت

رفعت رشاد: 43 صوت

(لجنة 19)

ضياء رشوان: 99 صوت

رفعت رشاد: 60 صوت

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(لجنة 20)

ضياء رشوان: 104 صوت

رفعت رشاد: 58 صوت

(لجنة 18)

ضياء رشوان: 89 صوت

رفعت رشاد: 59 صوت

(لجنة 29)

ضياء رشوان :55 صوت

رفعت رشاد: 52 صوت

(لجنة 28)

ضياء رشوان: 63

رفعت رشاد: 30

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز أولًا صناديق مقعد النقيب ثم عضوية المجلس.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.