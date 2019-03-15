أخبار مصر

أخبار مصر | عاجل.. مؤشرات أولية بتقدم ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مؤشرات أولية بتقدم ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت المؤشرات الأولية لفرز 13 لجنة من 30 لجنة بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، بتقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان على مقعد النقيب.

وجاءت نتائج اللجان كالتالي

(لجنة 22)
ضياء رشوان:96 صوت
رفعت رشاد: 60 صوت

(لجنة 25)
ضياء رشوان: 70 صوت
رفعت رشاد: 25 صوت

(لجنة 27)
ضياء رشوان: 70 صوت
رفعت رشاد: 25 صوت

(لجنة 13)
ضياء رشوان: 77 صوت
رفعت رشاد: 52 صوت

(لجنة 2)
ضياء رشوان: 107 صوت
رفعت رشاد: 52 صوت

(لجنة 26)
ضياء رشوان: 50 صوت
رفعت رشاد: 25 صوت

(لجنة 24)
ضياء رشوان: 83 صوت
رفعت رشاد: 59 صوت

لجنة (10)

ضياء رشوان: 88 صوت

رفعت رشاد: 43 صوت

(لجنة 19)

ضياء رشوان: 99 صوت

رفعت رشاد: 60 صوت

Advertisements

(لجنة 20)

ضياء رشوان: 104 صوت

رفعت رشاد: 58 صوت

(لجنة 18)

ضياء رشوان: 89 صوت

رفعت رشاد: 59 صوت

(لجنة 29)

ضياء رشوان :55 صوت

رفعت رشاد: 52 صوت

(لجنة 28)

ضياء رشوان: 63

رفعت رشاد: 30

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز أولًا صناديق مقعد النقيب ثم عضوية المجلس.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى