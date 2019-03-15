أخبار مصر | 'الباز' يشارك بانتخابات التجديد النصفي لـ'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الباز' يشارك بانتخابات التجديد النصفي لـ'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، للمشاركة بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لاختيار النقيب ونصف أعضاء المجلس.

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز أولًا صناديق مقعد النقيب ثم عضوية المجلس.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

