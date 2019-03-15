أخبار مصر | انتخابات الصحفيين' تهدد بنقل صناديق الاقتراع بسبب سوء التنظيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخابات الصحفيين' تهدد بنقل صناديق الاقتراع بسبب سوء التنظيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هددت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، بنقل صناديق الاقتراع لمكان آخر خارج قاعة الفرز بالدور الرابع بالنقابة؛ وذلك لسوء التنظيم.

وقال "عبدالرحيم": "من المفترض أن الصحفيون مثقفون وهم صفوة المجتمع، ةيجب علينا تأمين عملية الاقتراع بالكامل، وتوفير بيئة مناسبة للفرز للقضاة المشرفين".

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز أولًا صناديق مقعد النقيب ثم عضوية المجلس.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.