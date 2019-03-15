أخبار مصر | عاجل.. بدء فرز صناديق الاقتراع على مقعد نقيب الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بدء فرز صناديق الاقتراع على مقعد نقيب الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، فرز صناديق الاقتراع على نقعد نقيب الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.