أخبار مصر | مفيد فوزي يشارك بانتخابات نقابة الصحفيين

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وصل منذ قليل، الكاتب الصحفي والإعلامي مفيد فوزي، للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء مجلس النقابة.

وكانت انتهت الجمعية العمومية للنقابة، من مناقشة 20 مقترح، وتلاوة توصياتها، وأعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة بدء التصويت وفتح صناديق الاقتراع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.