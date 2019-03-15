أخبار مصر | "التضامن" تنظم معرض "ديارنا" على هامش ملتقى الشباب العربي والأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تنظم معرض "ديارنا" على هامش ملتقى الشباب العربي والأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تنظيم معرض ديارنا فى أسوان على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذى تستقبله أسوان، غدا السبت، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

هذا وتستضيف أسوان عاصمة أفريقيا لعام 2019 المعرض الذى من المقرر افتتاحه غدا ويستمر لمدة 10 أيام من 16 إلى 26 مارس فى دورته هذه المقامة على مساحة 450 متر مربع لتضم المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية لـ40 عارض وعارضة من شباب الأسر المنتجة من محافظات أسوان، وسوهاج، قنا ، أسيوط، الأقصر، المنيا، القاهرة، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

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وتتميز المنتجات و المعروضات بالإبداع والتنوع من الصناعات اليدوية التى تحمل التراث المصرى الأصيل، حيث منتجات الخوص والكليم والتلى المتميزة بتصميماتها الفريدة، كذلك منتجات خشب السرسوع والفركة ومنتجات الفخار ذات الألوان الرائعة، أيضا السجاد بأنواعه خاصة اليدوى بتصميماته المبتكرة وخاماته ذات الجودة المتميزة والكليم وإشغال الصدف والالباستر إضافة للمشغولات النحاسية بتصميماتها المتميزة والتى تحمل عبق التراث والمفروشات بأنواعها والمنتجات القطنية ومشغولات العرجون والمنتجات الجلدية، إضافة إلى الملابس من العبايات والملابس الحريمى والتوابل وشغل الخرز.

وينضم معرض ديارنا بأسوان إلى سلسلة معارض ديارنا بالمحافظات والتى تحرص الوزارة على إقامتها على مستوى عالى من الجودة والتنظيم، حيث تهدف إلى دعم الأسر المنتجة وفتح فرص تسويقية واستثمارية عديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إضافة إلى رفع عدد المشاركين والعارضين والزوار.

هذا ويقام المعرض بحديقة درة النيل أمام مبنى المحافظة بمدينة أسوان.