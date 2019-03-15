الصحفيون يواصلون التصويت في انتخابات التجديد النصفي

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انتخابات نقابة الصحفيين

يواصل الصحفيون عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي التي تُجرى، اليوم الجمعة، لانتخاب النقيب و6 أعضاء لمجلس النقابة. أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عن بدء التصويت رسميا عقب عقد اجتماع الجمعية العمومية، التي اكتمل نصابها القانوني في الواحدة والنصف ظهر اليوم، بحضور 2186 عضوا. وبدأت عملية الاقتراع لاختيار النقيب رقم 22 للنقابة، و6 أعضاء لمجلس النقابة، ومدت اللجنة فترة تسجيل أعضاء الجمعية العمومية مرتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكانت أول فترة من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهرا، ثم من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا، من أجل منح مزيد من الوقت لأعضاء الجمعية العمومية للتسجيل. وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهية مدته، خلال اجتماع الجمعية العمومية: "إن اليوم عيد من أعياد الصحفيين"، مضيفا أن الصحفيين دائما