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شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يتقدم في عدة لجان بانتخابات الصحفيين (مؤشرات أولية) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، في اللجان الانتخابية خلال العملية الفرز الجارية الآن منذ غلق باب التصويت في الثامنة مساء الجمعة.
وحصل «رشوان» في اللجنة رقم 27 على 70 صوتًا، مقابل حصول منافسه رفعت رشاد، على 30 صوتا، وفي اللجنة 12 حصل رشوان على 92 صوتا، مقابل 42 لرفعت رشاد.
وفي اللجنة 22 حصل رشوان على 96 مقابل 60 لرشاد، في حين تقدم رشوان في اللجنة 15 بـ88 صوتًا، كما حصل في اللجنة 14 على 99 صوتا، مقابل 54 لرفعت رشاد، وفي اللجنة 15 حصل رشوان على 88 صوتا، مقابل 66 لمنافسه رفعت رشاد.
كما تقدم ضياء رشوان في اللجنة 23 بإجمالي 102 صوت، مقابل 52 لرفعت رشاد، وفي اللجنة 26 حصل رشوان على 54 صوتا، مقابل 25 لرفعت رشاد.
وفي لجنة ٢٩ حصد ضياء ٥٥ صوتا، بينما حصد رفعت ٥٢ صوتا، وفي لجنة ١٩ حصل ضياء رشوان على ٩٩ صوتا، وحصل رفعت رشاد على ٦٠، وفي اللجنة ٣٠ حصد ضياء رشوان ١١٢ صوتا، بينما حصل منافسه الأقوى على ٥٦ صوتا.
وما زالت عملية الفرز تجرى لاختيار نقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.
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