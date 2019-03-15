شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، نقيب الزراعيين في المحافظة، رصد أكثر من 35 ألف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية في زمام المحافظة بالبناء عليها وتبويرها لتقطيعها مبانى وتحقيق مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.

وأوضح «البخشوان» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن لجان الرصد حررت محاضر للمتعدين على الأراضى الزراعية، حيث بلغت جملة مساحة الأراضى المتعدى عليها أكثر من 2000 فدان من إجمالى 159 ألف فدان مساحة الإسكندرية الزراعية، مشيرا إلى أنه ما تم استعادته وإزالة التعديات به نحو 750 فداناً فقط.

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وأشار إلى أن التعديات تمت على عدة مناطق في الإسكندرية، مثل أبيس وأبوقير، وتمت إزالة بعضها بمعاونة الشرطة والقوات المسلحة، وأجهزة الأحياء.

وعن موسم حصاد الأقماح للعام الجاري 2019، قال «البخشوان» إنه سيتم افتتاح الموسم في بعض المحافظات في منتصف إبريل المقبل، نظرا لكونها قامت بزراعة المحصول مبكرا، إلا أن الإسكندرية ستبدأ الموسم فعلياً في الأسبوع الأول من مايو المقبل، نظرا للظروف الجوية التي تواجهها الإسكندرية مشيرا إلى أنه سيتم انطلاق موسم عيد القمح أيضا خلال نفس الشهر.

وأشار إلى أنه يبلغ إجمالى الأراضى المنزرعة بمحصول القمح للعام الجارى 2019 حوالى 69 ألفا و257 فداناً موزعة على عدد من الإدارات الزراعية مقارنة بـ68 ألفا و600 فدان العام الماضى 2018 بزيادة تقارب 1000 فدان، ولفت إلى أن موسم الحصاد بدأ في الإسكندرية العام الماضى في 27 إبريل.