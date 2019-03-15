شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنظم معرض ديارنا في أسوان على هامش ملتقى الشباب العربي والأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تنظيم معرض ديارنا في أسوان على هامش أعمال ملتقى الشباب العربى والأفريقى الذي تستقبله أسوان السبت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وبحسب بيان، الجمعة، تستضيف أسوان عاصمة أفريقيا لعام 2019 المعرض الذي من المقرر افتتاحه غدا ويستمر لمدة 10 أيام من 16 إلى 26 مارس في دورته هذه المقامة على مساحة 450 مترا مربعا لتضم المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية ل40 عارضا وعارضة من شباب الأسر المنتجة من محافظات أسوان وسوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، المنيا، القاهرة، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وتتميز المنتجات والمعروضات بالإبداع والتنوع من الصناعات اليدوية التي تحمل التراث المصرى الأصيل، حيث منتجات الخوص والكليم والتلى المتميزة بتصميماتها الفريدة كذلك منتجات خشب السرسوع والفركة ومنتجات الفخار ذات الألوان الرائعة أيضا السجاد بأنواعه خاصة اليدوى بتصميماته المبتكرة وخاماته ذات الجودة المتميزة والكليم وأشغال الصدف والالباستر إضافة للمشغولات النحاسية بتصميماتها المتميزة والتى تحمل عبق التراث والمفروشات بأنواعها والمنتجات القطنية ومشعولات العرجون، والمنتجات الجلدية، إضافة إلى الملابس من العبايات والملابس الحريمى والتوابل وشغل الخرز.

وينضم معرض ديارنا بأسوان إلى سلسلة معارض ديارنا بالمحافظات والتى تحرص الوزارة على إقامتها على مستوى عالى من الجودة والتنظيم، حيث تهدف إلى دعم الأسر المنتجة وفتح فرص تسويقية واستثمارية عديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة إلى رفع عدد المشاركين والعارضين والزوار، هذا ويقام المعرض بحديقة درة النيل أمام مبنى المحافظة بمدينة أسوان.