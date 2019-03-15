شكرا لقرائتكم خبر عن صور بدء فرز الأصوات بنقابة الصحفيين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل فرز الأصوات بنقابة الصحفيين بالإسكندرية فى انتخابات اختيار النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة. وسجلت النقابة الفرعية بالإسكندرية 115 عضو وتوافد عدد كبير على النقابة الفرعية السكندرية بعد اكتمال النصاب القانونى. يذكر أن يترشح على منصب أعضاء مجلس النقابة 52 مرشح و يترشح على منصب النقيب 11 مرشح. Advertisements

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