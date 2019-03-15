الهيئة القبطية الهولندية تدين الهجوم الإرهابى المسلح على مسجد بنيوزيلندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الهيئة القبطية الهولندية الهجوم الارهابى الخسيس الذى راح ضحيته العشرات من المسلمين الابرياء بنيوزيلندا ظهر اليوم الجمعة أثناء أداء الصلاة. وناشدت الهيئة القبطية الهولندية، فى بيان رسمى، كافة دول العالم لبذل المزيد من الجهد للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله. Advertisements كان 49 شخصا قتلوا وجُرح 20 آخرين على الأقل في هجومين استهدفا مصلين في مسجدين في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا.

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