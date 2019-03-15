الهيئة القبطية الهولندية تدين الهجوم الإرهابى المسلح على مسجد بنيوزيلندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الهيئة القبطية الهولندية الهجوم الارهابى الخسيس الذى راح ضحيته العشرات من المسلمين الابرياء بنيوزيلندا ظهر اليوم الجمعة أثناء أداء الصلاة.
وناشدت الهيئة القبطية الهولندية، فى بيان رسمى، كافة دول العالم لبذل المزيد من الجهد للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.
كان 49 شخصا قتلوا وجُرح 20 آخرين على الأقل في هجومين استهدفا مصلين في مسجدين في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا.
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