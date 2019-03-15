"دينية النواب" تُدين الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أدانت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الهجوم الإرهابي الغاشم والخسيس والغادر الذي استهدف مسجدين اليوم الجمعة، في نيوزيلندا، وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المصلين المسلمين أثناء الصلاة، متقدمة بخالص العزاء لأسر الشهداء، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ووصفت اللجنة الواقعة في بيان لها اليوم، بأنها حادثة إرهاربية غادرة وضد الإنسانية، وأنها حادث يمثل عنصرية ضد الإسلام والمسلمين.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إن هذا الحادث غادر وخسيس، ويؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، ويظهر هذا الحادث الإرهابى الحاجة الملحة إلى ضرورة تضافر جهود الدول لمكافحة الارهاب ووقف تمويله، لأنه يمكن أن يضرب أى دولة مهما كانت.

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وأشارت اللجنة إلى أنها تؤازر وتساند دولة نيوزيلندا فى هذه المحنة الأليمة باعتبارها دولة مسالمة وصديقة.

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