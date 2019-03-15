بالصور.. سياسيون وشخصيات عامة في عزاء نبيل زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من السياسيين والشخصيات العامة، في عزاء المفكر والكاتب نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع، مساء اليوم الجمعة، بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.

وحرص على المشاركة في العزاء كل من: محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والكاتب الصحفي محمود مسلم، وعدد من قيادة الحزب والقيادات اليسارية وأسرة الفقيد.

وأدى العشرات مساء الثلاثاء الماضي، صلاة الجنازة على جثمان الكاتب الصحفي نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، عقب صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

Advertisements

كما تم تشييع جنازة "نبيل زكي" لمثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة 15 مايو.

شارك في أداء صلاة الجنازة، سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعدد من أعضاء حزب التجمع، وأسرة الفقيد.

وغيّب الموت اليوم، الكاتب الصحفي نبيل زكي، في منزله بمصر الجديدة عن عمر ناهز 83 عاما.