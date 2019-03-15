الرئاسة تنشر فيديو زيارة السيسي لمشروعات التنمية بـ"توشكى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو يتضمن الجولة التفقدية للرئيس لزياة مشروعات التنمية بمنطقة توشكى.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التقى بعدد من المهندسين والعاملين بتلك المشروعات العملاقة، والتي تهدف إلى تنمية منطقة جنوب الوادي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادى النيل تتأسس على النشاط الزراعى ثم الصناعات الغذائية ومنها إلى باقى الصناعات والأنشطة العمرانية المختلفة.

وتبلغ مساحة مزرعة توشكى حوالي 60 ألف فدان، حيث تعد أكبر مزرعة علي مستوي الجمهورية، وتعتمد في الري على ترعة توشكي من خلال محطة رفع تضم 7 طلمبات للإمداد بنحو 7000 متر مكعب مياه في الساعة.

وبالنسبة لمشروع مزرعة التمور بتوشكى، فقد تم تخصيص مساحة 40 ألف فدان لزراعة نخيل التمور الفاخرة ذات الجودة العالية بإجمالي عدد 2،5 مليون نخلة، وذلك بهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصدير التمور.

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كما تم تخصيص مساحة 20 ألف فدان من مزرعة توشكى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقمح، بالإضافة إلى ٢٠٠ فدان خصصت لمزرعة العنب، وذلك من اجمالي مساحة ٣٠٠ الف فدان قامت بزراعتهم الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي علي مستوي الجمهورية، وذلك فضلاً عن تعظيم القيمة الاستثمارية لمزرعة توشكى عن طريق تربية وإنتاج آلاف الرؤوس من الثروة الحيوانية من الأغنام.

والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من مهندسي والعاملين بتلك المشروعات.

وأشاد الرئيس بالجهود المبذولة من قبل القائمين على تنفيذ مشروعات مزرعة توشكى، مؤكداً سيادته أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير لهذه الجهود التي تصب في مصلحة إنجاز تلك المشروعات العملاقة وفقاً للجدول الزمني المقرر لها.