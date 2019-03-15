غلق باب التصويت في انتخابات الصحفيين.. ووصول الصناديق للجنة الفرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تصوير- روجيه أنيس:

أغلقت لجنة انتخابات الصحفيين، باب التصويت، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لبدء الفرز.

وكانت اللجنة ، قررت مد فترة التصويت لمدة ساعة في السابعة مساءً إضافية نظرًا الإقبال الشديد على اللجان الانتخابية بحيث تنتهي في الثامنة.

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وشهد التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، زحاما شديدا أمام اللجان الانتخابية لاختيار النقيب رقم 22 خلفا للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهيه مدته، وستة أعضاء جدد، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبد الرحيم، قد أعلنت اكتمال النصاب القانوني، بتسجيل 2175 عضو من الأعضاء المشتغلين فى كشوف الجمعية، ويأتى اكتمال النصاب بعد أن مدت اللجنة الفترة اللازمة لتسجيل الأسماء مرتان لعدم اكتمال النصاب.

واعتمدت الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، تقرير مجلس النقابة من الفترة مارس 2017 وحتى فبراير 2019م، وميزانية النقابة.