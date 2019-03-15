منها وضع لائحة للأجور.. "عمومية الصحفيين" توافق على 10 قرارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على عشرة قرارات مهمة خلال انعقادها اليوم الجمعة، قبل بدء التصويت في الانتخابات لاختيار نقيب للصحفيين وستة أعضاء بالمجلس، من بينها تكليف من الجمعية العمومية لمجلس النقابة بإعداد لائحة لأجور الصحفيين.

كما وافقت الجمعية على إدخال تعديلات على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، بينها إجراء انتخابات الإعادة على منصب النقيب في اليوم التالي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية، وذلك تعديلا للفقرة "ط" في المادة السابعة من اللائحة الداخلية والتي تنص على: "إذا أسفر انتخاب النقيب عن عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على اكثر الأصوات وتكون الإعادة في نفس الاجتماع".

وشملت القرارات أيضاً تكليف مجلس النقابة بالتصدي للكيانات النقابية الوهمية، وأهابت الجمعية العمومية للصحفيين بمؤسسات الدولة عدم التعامل مع هذه الكيانات أو تقديم أية تسهيلات لها.

وقررت الجمعية تفعيل مواد العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة كل من ينتحل صفة صحفي دون أن يكون مقيدا بالنقابة، ودعت لإرسال المؤسسات الصحفية أسماء المتدربين إلى النقابة وتعيينهم خلال عام، وكلفت مجلس النقابة بمواجهة الفصل التعسفي باعتباره خطا أحمر.

وأوصت الجمعية بالتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.

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كما وافقت الجمعية على مقترح بأن تعمل النقابة بالتعاون مع المؤسسات الصحفية على تمويل وإنشاء صناديق للتأمين ضد البطالة والعجز والحبس، كما تقرر تكليف مجلس النقابة القادم بوضع حلول للعاملين بالصحف الحزبية المتوقفة.

وقال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين: "اليوم عيد من أعياد الصحفيين الذي نحتفل به طوال الوقت"، موضحا أن الصحفيين دائما ما يثبتون أنهم الأجدر والأكفأ والنخبة التي تقود المجتمع ومشيدا باكتمال الجمعية العمومية للنقابة.

وأضاف سلامة: "قطعنا شوطا لا بأس به وبنينا فوق ما كان موجوداً ووضعنا أساسا للكثير من المشروعات ووضعنا النقابة على الطريق الصحيح، وهناك مهمة قوية للمجلس والنقيب القادم وعليهم تحديات ضخمة ولن أبخل بأي دعم لهم وكل جهدي معهم".

من جانبه، قال جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، إن النقابة تحتفل بعرس ديمقراطي جديد، باكتمال الجمعية العمومية، ومرور 78 عامًا على إنشاء نقابة الصحفيين، مؤكدًا أنه أحد الأيام المشهودة بنضال الصحفيين، عندما تكلل كفاحهم الذي استمر أكثر من 50 عامًا بإنشاء نقابتهم وكيانهم الرسمي.

ويتنافس 11 مرشحاً على مقعد النقيب، أبرزهم ضياء رشوان ورفعت رشاد، فيما يتنافس على مقاعد العضوية 52 مرشحا منهم 10 صحفيات.