انت الان تتابع بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عن بدء التصويت رسميا عقب عقد اجتماع الجمعية العمومية، التي اكتمل نصابها القانوني في الواحدة والنصف ظهر اليوم، بحضور 2186 عضوا. وبدأت عملية الاقتراع لاختيار النقيب رقم 22 للنقابة، و6 أعضاء لمجلس النقابة، ومدت اللجنة فترة تسجيل أعضاء الجمعية العمومية مرتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، أولهما من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهرا، ثم من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا، من أجل منح مزيد من الوقت لأعضاء الجمعية العمومية للتسجيل.

وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهية مدته، خلال اجتماع الجمعية العمومية: "إن اليوم عيد من أعياد الصحفيين"، مضيفا أن الصحفيين دائما يثبتون أنهم الأجدر والأكفأ، والنخبة التي تقود المجتمع، مشيدا باكتمال نصاب الجمعية العمومية للنقابة. وتابع: «نتمنى أن ينتهي اليوم باستكمال العرس الديمقراطي