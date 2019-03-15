الكنيسة الأرثوذكسية تدين هجوم نيوزيلندا الإرهابي

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البابا تواضروس

أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا. وقال بيان، صدر عن المركز الإعلامي للكنيسة، إن «الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، تدين الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين، صباح اليوم، بمدينة "كرايست تشيرش" بجنوب نيوزيلندا وأزهق عشرات من أرواح المصلين». وأضاف البيان «نرفض بشدة كل أشكال العنف ضد أي إنسان أيَّما كان معتقده أو جنسه أو جنسيته». وأصيب العالم، صباح اليوم، بصدمة جراء هذا الهجوم الإرهابي.

وأكد بيان الكنيسة أنه «نصلي إلى الله أن يمنح عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الذين سُفِكَت دماؤهم، وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين، ويعطي طمأنينة للذين رَوَّعَهم هذا الحادث الأليم». وتابع: «نصلي أيضًا لأجل كل النفوس المريضة بأمراض التعصب والتشدد والكراهية؛ لكي يتعافوا ويستفيقوا؛

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